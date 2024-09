Onde assistir a Milan x Liverpool ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta terça-feira (17), no Estádio Giuseppe Meazza; confira a transmissão e outras informações do jogo

Milan e Liverpool se enfrentam nesta terça-feira (17), às 16h (de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, pela primeira rodada da UEFA Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da Max via streaming (veja a programação completa).

Embalado com a goleada aplicada sobre o Venezia por 4 a 0 no Campeonato Italiano, o Milan volta suas atenções para a estreia da Champions League. Em busca do oitavo título do torneio, os Rossoneros conquistaram o último troféu na temporada 2006/2007, com Kaká como grande destaque.

Por outro lado, o Liverpool busca o heptacampeonato da Liga dos Campeões. Os Reds também enfrentarão Bologna, RB Leipzig, Bayer Leverkusen, Real Madrid, Girona, Lille e PSV. Vale lembrar que os oito primeiros colocados ao final das rodadas avançam diretamente para as oitavas de final, enquanto os times que terminarem entre o 9º e o 24º lugar disputarão um playoff, em jogos de ida e volta, para definir as demais vagas.

Prováveis escalações

Milan: Maignan; Emerson, Gabbia, Pavlovic, Hernandez; Reijnders, Fofana, Loftus-Cheek; Pulisic, Abraham, Leao.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Endo, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Nunez.

Desfalques

Milan

Ismael Bennacer, Alessandro Florenzi, Malick Thiaw e Marco Sportiello estão fora.

Liverpool

Harvey Elliot está machucado.

Quando é?

Data: terça-feira, 17 de setembro de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Giuseppe Meazza - Milão, ITA