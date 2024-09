Onde assistir a Milan x Lecce ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Italiano 2024/25

Milan busca mais uma vitória após vencer o Dérbi de Milão, enquanto Lecce tenta se recuperar da crisena Série A italiana; veja os detalhes

Milan e Lecce entram em campo nesta sexta-feira (27), às 15h45 (horário de Brasília), em confronto válido pela sexta rodada do Campeonato Italiano 2024/25. O jogo acontece no San Siro e terá transmissão da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Após um início de temporada conturbado, o Milan conseguiu uma grande vitória na última rodada ao vencer o Dérbi de Milão contra a Inter, em uma partida emocionante que acabou 2 a 1. Com esse resultado, os Rossoneri conseguiram colocar fim a uma sequência de seis derrotas consecutivas para o rival e voltaram a sonhar com a parte de cima da tabela. O técnico Paulo Fonseca, que estava bastante pressionado após um começo lento, incluindo uma derrota em casa para o Liverpool na Champions League, pôde finalmente respirar aliviado. Agora, ocupando a sexta colocação com oito pontos, o Milan busca mais um triunfo para encostar nos líderes, especialmente diante de um adversário que tem um histórico favorável, já que não perde para o Lecce há 12 jogos na Série A italiana.

Por outro lado, o Lecce vive um momento complicado, lutando contra o rebaixamento. Com apenas cinco pontos em cinco rodadas, a equipe acumula duas derrotas e dois empates, e apenas uma vitória. Na amostra mais recente de desempenho foi derrotado em casa para o Sassuolo por 2 a 0, em confronto válido pela Copa da Itália, deixando a competição.

Prováveis escalações

Milan: Maignan; Emerson, Tomori, Gabbia, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Rafael Leão; Abraham Técnico: Paulo Fonceca.

Lecce: Falcone; Pelmard, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Dorgu, Rebic, Morente; Krstovic. Técnico: Luca Gotti.

Desfalques

Milan

Marco Sportiello, com um problema na mão, Ismael Bennacer, com uma lesão no tornozelo, e Alessandro Florenzi, que rompeu o ligamento cruzado do joelho, estão fora do confronto. Davide Calabria, com uma lesão muscular, é uma dúvida para a partida.

Lecce

Frédéric Guilbert cumpre suspensão, enquanto Mohamed Kaba e Medon Berisha estão no departamento médico..

Quando é?