Onde assistir a Milan x Girona ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (22), pela sétima rodada da fase de liga; veja como acompanhar na internet

O Milan, da Itália, recebe o Girona, da Espanha, na tarde desta quarta-feira (22), às 17h (de Brasília), no San Siro, em Milão, pela sétima rodada da fase de liga da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da Max, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Milan mantém sua posição na zona de classificação para os playoffs da Liga dos Campeões, figurando em 12º lugar com 12 pontos, resultado de quatro vitórias em seis partidas. Do outro lado, o Girona enfrenta um cenário desafiador na competição europeia. Com apenas três pontos acumulados e cinco derrotas em seis confrontos, o clube espanhol balançou as redes apenas quatro vezes, o que o coloca na 30ª colocação entre os 36 participantes. Este duelo marca a busca do Milan por uma vaga direta nas oitavas de final, enquanto o Girona tenta superar suas dificuldades para seguir vivo na disputa.

Prováveis escalações

Milan: Maignan; Royal, Gabbia, Pavlovic, Theo; Fofana, Bennacer, Reijnders; Leão, Musah e Morata. Técnico: Sergio Conceição.

Girona: Gazzaniga; Lopez, Krejci, Blind; Martinez, Herrera, Van de Beek, Francés; Gil, Martin e Ruiz. Auxiliar técnico: Miguel Angel Sánchez.

Desfalques

Milan

Fifayo Tomori, suspenso, Samuel Chukweze, Malick Thiaw, Ruben Loftus-Cheek e Alessandro Florenzi, machucados, estão fora. Christian Pulisic e Noah Okafor são dúvidas.

Girona

Miguel Gutierrez e Bojan Miovski estão fora.

Quando é?