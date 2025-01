Onde assistir a Milan x Cagliari ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Italiano 2024/25

Equipes entram em campo neste sábado (11), pela 20ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Milan recebe o Cagliari na tarde deste sábado (11), às 16h45 (de Brasília), no San Siro, em Milão, pela 20ª rodada da Serie A do Campeonato Italiano 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 5, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Agora sob o comando de Sergio Conceição, o Milan deixou para trás a turbulência que marcou a passagem do também português Paulo Fonseca. O time vem embalado pelo título da Supercopa da Itália, conquistado com uma virada contra a Juventus na semifinal e outra espetacular, por 3 a 2, no último minuto, no clássico contra a Inter de Milão. Com a Copa ficando para trás, o foco agora é recuperar os pontos perdidos no campeonato local. Atualmente, o Milan ocupa apenas o oitavo lugar, com 27 pontos, embora tenha dois jogos a menos em relação aos adversários. Ainda assim, está 17 pontos atrás do líder Napoli.

Por outro lado, o Cagliari luta para se afastar da zona de rebaixamento. Com 17 pontos, o time se mantém fora do Z-3 apenas pelo saldo de gols, superando o Lecce.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Getty Images

Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Theo; Fofana, Musah, Reijnders; Pulisic, Leao e Morata Técnico: Sergio Conceição.

Cagliri: Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Zortea, Makoumbou, Adopo, Augello; Viola e Piccoli. Técnico: Davide Nicola.

Desfalques

Milan

Emerson Royal, suspenso, e os machucados Samuel Chukweze, Noah Okafor e Alessandro Florenzi estão fora.

Cagliari

Zito Luvumbo está fora.

Quando é?