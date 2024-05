Onde assistir a Metz x PSG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Francês 2023/24

Em um duelo de realidades distintas, o já campeão PSG enfrenta o Metz, precisando de um milagre para fugir do rebaixamento, neste domingo (19); veja

Metz e PSG se enfrentam neste domingo (19), às 16h (horário de Brasília), no Saint-Symphorien, em jogo válido pela última rodada da Ligue 1, o Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming (confira a programação na íntegra).

De um lado, o Metz, lutando pela sobrevivência na elite do futebol francês, ocupando a 16ª posição com 29 pontos e precisando de um milagre para escapar do rebaixamento. A equipe precisa vencer o PSG e torcer por tropeços do Le Havre, 15º colocado com 32 pontos, e do Lorient, 17º com 26 pontos, para ter alguma chance de se manter na elite do futebol francês. Caso o cenário utópico não se concretize e o time mantenha sua posição, deverá disputar os play-offs do rebaixamento para definir sua permanência ou queda na divisão.

Do outro, o Paris Saint-Germain, já campeão e buscando apenas cumprir tabela, com a tranquilidade de quem soma 73 pontos, 21 vitórias, 10 empates e apenas 2 derrotas na temporada. A expectativa é que Luis Enrique utilize a partida para rodar o elenco e dar oportunidades a alguns jogadores que não tiveram tantas chances ao longo da temporada, visando a final da Copa da França, que acontece no próximo dia 25.

Prováveis escalações

Metz: Alexandre Oukidja; Maxime Colin, Ismaël Traoré, Sadibou Sané, Fali Candé, Kevin N'Doram, Kevin Van Den Kerkhof, Danley Jean Jacques, Lamine Camara, Papa Amadou Diallo e Georges Mikautadze. Técnico: Laszlo Boloni.

PSG: Arnau Tenas, Yoram Zague, Marquinhos, Skriniar, Beraldo, Zaire-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz, Kang-in Lee, Bradley Barcola e Gonçalo Ramos.. Técnico: Luis Enrique.

Desfalques

Metz

Matthieu Udol, Joel Asoro e Benjamin Tetteh, lesionados, são baixas.

PSG

Presnel Kimpembé, Sergio Rico e Lucas Hernández, lesionados, são desfalques do time da capital. Além desses, Mbappé e Dembélé são dúvidas para o confronto.

Quando é?

Data: domingo, 19 de maio de 2024

Horário: 16h (de Brasília)