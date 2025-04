Onde assistir a Manchester United x Wolverhampton ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League 2024/25

Equipes se enfrentam neste domingo (20), no Old Trafford; veja tudo o que você precisa saber para o embate

Manchester United e Wolverhampton se enfrentam nesta domingo (20), às 10h (de Brasília), no Old Trafford, em Manchester, pela 33ª rodada do Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (clique aqui e confira a programação diária).

Embalado por uma das maiores viradas da história recente do futebol, o Manchester United tenta transferir o bom momento impulsionado pela vitória por 4 a 3 sobre o Lyon, pela segunda partida das quartas de final da Europa League, para a Premier League. No nacional, os Red Devils são apenas o 14° colocado com 38 pontos, vindo de uma sequência no campeonato de três jogos sem vitória. Há possibilidade do técnico Rúben Amorim optar por poupar algumas de suas estrelas, principalmente após o tenso jogo de quinta (16), que perdurou até a prorrogação, de olho nas semifinais.

O Wolverampton, do outro lado, tambpem chega em alta, vindo de quatro vitórias consecutivas - incluindo uma recente goleada por 4 a 2 sobre o Tottenham. Os comandados de Vitor Pereira já abriram 14 pontos de vantagem sobre o Z-3, com 35 somados, e já respiram com alívio seguindo o péssimo início de temporada. O objetivo é aproveitar a má fase do United para ampliar a boa fase.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Manchester United: Onana; Yoro, Lindelof e Shaw; Dalot, Eriksen, Ugarte e Amass; Bruno Fernandes e Garnarcho; Hojlund. Técnico: Rúben Amorim.

Wolverhampton: Sá; Doherty, Agbadou e Gomes; Semedo, André, João Gomes e Ait-Nouri; Munetsi e Matheus Cunha; Larsen. Técnico: Vitor Pereira.

Desfalques

Manchester United

Amad Diallo, Joshua Zirkzee, Jonny Evans, Lisandro Martínez, Matthijs de Ligt, Toby Collyer e Ayden Heaven (lesionados).

Wolverhampton

Enso González, Jean-Ricner Bellegarde, Leon Chiwome, Pedro Lima, Sasa Kalajdzic e Yerson Mosquera (lesionados).

Quando é?