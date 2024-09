Onde assistir a Manchester United x Twente ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Europa League 2024/25

Clubes fazem sua estreia pelo torneio europeu nesta quarta; confira mais detalhes

Manchester United e Twente entram em campo nesta quarta-feira (25), às 16h (horário de Brasília), em confronto válido pela primeira rodada da Europa League 2024/25. O jogo acontece no Old Trafford e terá transmissão ao vivo da CazéTV (veja a programação completa aqui).

O Manchester United ainda vai tentando tomar as rédeas com Erik ten Hag. Com altos e baixos na temporada, os Red Devils ocupam a modesta 11ª colocação da Premier League. Por isso, começar a Europa League bem é fundamental para buscar uma afirmação melhor do trabalho e justificar a considerável reunião de talentos presente no elenco.

Quarto colocado no Campeonato Holandês neste momento, o Twente chega embalado para o duelo após golear o Almere fora de casa por 5 a 0. Eliminado na terceira fase preliminar da Champions, o time garantiu automaticamente vaga na fase de liga da Europa League e tenta sair com um bom resultado de Manchester.

Prováveis escalações

Manchester United: Onana; Mazraoui, De Ligt, Martínez, Dalot; Ugarte, Mainoo, Bruno Fernandes; Amad Diallo, Zirkzee, Garnacho. Técnico: Erik ten Hag

Twente: Unnerstall; Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine; Regeer, Eiting; Rots, Steijn, Van Bergen; Lammers. Técnico: Joseph Oosting

Desfalques

Manchester United

Se recuperando de lesões, Victor Lindelöf, Lenny Yoro, Luke Shaw e Tyrell Malacia continuam indisponíveis.

Twente

No departamento médico, Michal Sadílek e Younes Taha permanecem fora de combate.

Quando é?