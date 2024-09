Onde assistir a Manchester United x Tottenham ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (29), pela 6ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Manchester United recebe o Tottenham na tarde deste domingo (29), às 12h30 (de Brasília), no Old Trafford, em Manchester no Al-Awwal Park, em Riad, pela sexta rodada da Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Tottenham chega embalado para o clássico contra o Manchester United, após vencer o Qarabag por 3 a 0 na Liga Europa e o Brentford por 3 a 1 na Premier League. No entanto, a presença do capitão Heung-min Son é uma dúvida, já que o jogador saiu com dores no último jogo europeu. Por outro lado, o Manchester United vive um momento irregular. Com duas vitórias, dois empates e uma derrota, o time de Erik ten Hag está na 11ª colocação da liga. Na última rodada, empatou sem gols com o Crystal Palace, enquanto na Liga Europa, estreou com outro empate, 1 a 1 contra o Twente.

Prováveis escalações

Manchester United: Onana; Mazraoui, de Ligt, Martinez, Dalot; Eriksen, Mainoo, Fernandes; Diallo, Rashford e Zirkzee. Técnico: Erik ten Hag.

Tottenham: Vcario; Porro, Romero, Van De Ven, Udogie; Kulusevski, Bissouma, Maddison; Johnson, Son e Solanke. Técnico: Ange Postecoglou.

Desfalques

Manchester United

Leny Yoro, Luke Shaw, Tyrell Malacia, Victor Lindelof, machucado, estão fora.

Tottenham

Wilson Odobert e Richarlison seguem fora.

Quando é?