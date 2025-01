Onde assistir a Manchester United x Southampton ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League 2024/25

Equipes se enfrentam no Old Trafford, pela do 21ª rodada do Campeonato Inglês; veja tudo o que você precisa saber

Manchester United e Southampton se enfrentam na tarde desta quinta-feira (16), às 17h (de Brasília), no Old Trafford, pela 21ª rodada da Premier League, o Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa).

O United encerrou uma sequência de cinco jogos sem vitória - apesar de a classificação nos pênaltis sobre o Arsenal, no último final de semana, à 4ª fase da Copa da Inglaterra, não ser tecnicamente uma vitória - no último domingo, conseguindo o resultado positivo no Emirates. Rúben Amorim, agora, focará em conseguir bons resultados no Inglês, no qual ocupa apenas a 13ª posição na tabela após três derrotas seguidas em casa e o recente empate em 2 a 2 com o Liverpool. Os Red Devils somam 23 pontos.

O Southampton, enquanto isso, vive uma temporada desastrosa. Os Saints somam apenas seis pontos nestes primeiros 20 jogos - a pior campanha, à esta altura do campeonato, da história da Premier League. Agora comandados por Ivan Juric, o time conseguiu a classificação na FA Cup, porém, com uma goleada por 5 a 0 sobre o Swansea. Fora de casa, contudo, não vencem a 17 jogos. Terão mais uma pedrada à frente, apesar do United vir de três derrotas em sequência no Old Trafford.

Prováveis escalações

Manchester United: Onana; De Ligt, Maguire e Martínez; Mazraoui, Ugarte, Mainoo e Malacia; Diallo e Bruno Fernandes; Hojlund. Técnico: Rúben Amorim.

Southampton: Ramsdale; Harwood-Bellis, Bednarek e Wood; Bree, Ugochukwu, Fernandes e Walker-Peters; Dibling, Archer e Sulemana. Técnico: Ivan Juric.

Desfalques

Manchester United

Diogo Dalot (suspenso), Luke Shaw, Mason Mount, Victor Lindelof e Jonny Evans (lesionados).

Southampton

Jack Stephens, Juan Larios e Ross Stewart (lesionados).

Quando é?