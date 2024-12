Onde assistir a Manchester United x Nottingham Forest ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (7), pela 15ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Manchester United e Nottingham Forest se enfrentam na tarde deste sábado (7), às 14h30 (de Brasília), no Old Trafford, pela 15ª rodada da Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Após a derrota em clássico, o Manchester United despencou para o 13º lugar, com 19 pontos. Diante de sua torcida, os Red Devils querem voltar a vencer para pular para a parte de cima da tabela.

Do outro lado, o Nottingham Forest também perdeu e foi para a sétima posição, com 22 pontos. A equipe sabe que o rival vive momento instável e quer aproveitar a situação.

Prováveis escalações

Manchester United: André Onana; De Ligt, Maguire, Mazraoui, Dalot; Ugarte, Malacia, Bruno Fernandes; Mason Mount, Rashford (Garnacho), Hojlund.

Nottingham Forest: Matz Sels; Ola Ainda, Murilo, Milenkovic, Álex Moreno; Domínguez, Gibbs-White, Ryan Yates; Elanga, Chris Wood, Jota Silva.

Desfalques

Manchester United

Jonny Evans, Victor Lindelof e Luke Shaw estão no departamento médico.

Nottingham Forest

Danilo continua no departamento médico.

Quando é?