Onde assistir a Manchester United x Newcastle ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Última rodada do ano coloca frente a frente dois times em momentos opostos na Premier League; veja quem transmite o jogo

Manchester United e Newcastle vão a campo nesta segunda-feira (30), às 17h (horário de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Inglês de 2024/25. O jogo será no Old Trafford, em Manchester, e terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, serviço de streaming alinhado à emissora (clique aqui e veja a programação do dia).

Desde que o treinador Rúben Amorim chegou, em novembro, o United venceu x jogos, empatou x e perdeu x - sendo três derrotas nos últimos três compromissos. Após ser batido para o Wolves por 2 a 0 no Boxing Day, a equipe quer reencontrar os desempenhos que teve na vitória por 2 a 1 contra o Manchester City e no 4 a 0 sobre o Everton para sair da 14ª colocação da Premier League.

Os Magpies brigam por vaga na Champions League e, no momento, ocupam o sexto lugar na tabela, com 29 pontos. Caso vençam este duelo fora de casa, sobem um degrau, mas ainda ficam atrás do Nottingham Forest, último time do G4. Embalados neste final de ano, tiveram quatro vitórias nos últimos quatro jogos do time, sendo 14 gols marcados e um sofrido.

Na última vez em que as equipes se enfrentaram, os Red Devils saíram com a vitória por 3 a 2 - também no Old Trafford. Já na penúltima, pelo primeiro turno da última Premier League, o Newcastle venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Manchester United: Onana; Leny Yoro, De Ligt e Maguire; Mazraoui, Casemiro, Mainoo e Dalot; Eriksen, Diallo e Hojlund. Técnico: Rúben Amorim.

Newcastle: Dubravka; Livramento, Schar, Burn e Hall; Tonali, Joelinton e Bruno Guimarães; Burnes, Isak e Gordon. Técnico: Eddie Howe.

Desfalques

Manchester United

Bruno Fernandes e Ugarte cumprem suspensão - o primeiro por cartão vermelho e o segundo pelo terceiro amarelo. Mount, Shaw e Lindelof seguem lesionados.

Newcastle

Estão lesionados e desfalcam o time de Eddie Howe: Botman, Krafth, Lascelles, Pope e Wilson.

Quando é?