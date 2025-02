Onde assistir a Manchester United x Leicester City ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa da Inglaterra 2024/25

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (07), no Estádio Old Trafford; confira a transmissão e outras informações do jogo

Manchester United e Leicester City se enfrentam nesta sexta-feira (7), às 17h (de Brasília), no Estádio Old Trafford, pela quarta fase da Copa da Inglaterra 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após a derrota por 2 a 0 para o Crystal Palace na última rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United volta suas atenções para a Copa da Inglaterra. Atual campeão do torneio e em busca do 14º título, os Red Devils eliminaram o Arsenal nos pênaltis por 5 a 3 na terceira fase.

Por sua vez, o Leicester City, que busca o bicampeonato, garantiu a classificação para a quarta fase ao superar o Queens Park Rangers por 6 a 2.

Prováveis escalações

Manchester United: Bayindir; Mazraoui, Maguire, De Ligt; Dalot, Ugarte, Mainoo, Dorgu; Amad Diallo, Rasmus Højlund, Bruno Fernandes.

Leicester City: Stolarczyk; Coulibaly, Coady, Okoli, Kristiansen; Soumare, Skipp; Buonanotte, El Khannouss, Mavididi; Daka.

Desfalques

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Quando é?

Copa da Inglaterra - FA Cup Old Trafford

Últimos jogos

Confronto direto