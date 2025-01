Onde assistir a Manchester United x Brighton ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (19), pela 22ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Manchester United recebe o Brighton na manhã deste domingo (19), às 11h (de Brasília), Old Trafford, no lado vermelho de Manchester, pela 22ª rodada da Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Impulsionado pelo hat-trick marcado por Amad Diallo nos minutos finais da partida contra o Southampton, o Manchester United busca conquistar sua segunda vitória consecutiva na competição e afastar-se de vez da zona de rebaixamento. Atualmente, o time ocupa o 12º lugar da tabela, com 26 pontos. O técnico Ruben Amorim, no entanto, não poderá contar com Mason Mount e Luke Shaw, ambos afastados por lesão.

Do outro lado, o Brighton chega empolgado após a vitória fora de casa contra o Ipswich Town. A equipe conseguiu virar a página na tabela e agora soma 31 pontos, ocupando a 9ª colocação. O técnico Fabian Hürzeler, no entanto, enfrenta desafios com uma longa lista de desfalques.

Prováveis escalações

Manchester United: Onana; de Ligt, Maguire, Martínez; Mazraoui, Ugarte, Fernandes, Dalot; Garnacho, Diallo e Hojlund. Técnico: Rúben Amorim.

Brighton: Verbuggen; Veltman, van Hecke, Dunk, Estupiñan; Ayari, Baleba, Rutter; Mitoma, Minteh e João Pedro. Técnico: Fabian Hurzeler.

Desfalques

Manchester United

Mason Mount, Jonny Evans, Victor Lindelof e Luke Shaw, machucados, são desfalques.

Brighton

Mats Wieffer, Evan Ferguson, Igor Julio, Jack Hinshelwood, Ferdi Kadioglu, James Milner e Diego Gomez, machucados, estão fora.

Quando é?