Onde assistir a Manchester United x Brentford ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (19), pela oitava rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Manchester United e Brentford se enfrentam na manhã deste sábado (19), às 11h (de Brasília), no Old Trafford, pela oitava rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Prováveis escalações

Manchester United: Onana; Dalot, De Ligt, Evans e Martinez; Casemiro, Eriksen e Bruno Fernandes; Garnacho, Hojlund e Rashford.

Brentford: Flekken; Van den Berg, Collins, Pinnock e Ajer; Janelt e Norgaard; Mbeumo, Damsgaard e Lewis-Potter; Schade.

Desfalques

Manchester United

Leny Yoro, Tyrell Malacia, Noussair Mazraoui e Harry Maguire estão lesionados.

Brentford

Igor Thiago, Josh Da Silva, Yoane Wissa, Rico Henry, Aaron Hickey e Gustavo Nunes estão no departamento médico.

Quando é?