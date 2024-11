Onde assistir a Manchester United x Bodo Glimt ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga Europa 2024/25

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (28), no Estádio Old Trafford; confira a transmissão e outras informações do jogo

Manchester United e Bodo Glimt se enfrentam nesta quinta-feira (28), às 17h (de Brasília), no Estádio Old Trafford, pela quinta rodada da Liga Europa 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da Cazé TV, no YouTube (clique aqui e confira a programação diária).

Após empatar com o Ipswich Town por 1 a 1 na última rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United volta suas atenções para a disputa da Liga Europa. Em 15º lugar, com seis pontos, o Red Devills registra empates com o Twente por 1 a 1, Porto por 3 a 3 e Fenerbahçe por 1 a 1, além da vitória sobre o PAOK por 2 a 0.

Por outro lado, o Bodo Glimt, em 12º lugar, com sete pontos, soma duas vitórias, um empate e uma derrota. Aproveitamento de 58% na Liga Europa.

Prováveis escalações

Manchester United: Onana; Mazraoui, De Ligt, Shaw; Amad, Ugarte, Mount, Dalot; Bruno Fernandes, Garnacho; Rashford.

Bodo Glimt: Nikita Khaikin, Sjovold, Luras Bjortuft, Nielsen, Bjorkan, Evjen, Berg, Saltnes, Maatta, Hogh, Petter Hauge.

Desfalques

Manchester United

Lindelof e Maguire estão lesionados.

Bodo Glimt

Sem desfalques confirmados.

