Onde assistir a Manchester City x Tottenham ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (23), pela 12ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Manchester City e Tottenham se enfrentam na tarde deste sábado (23), às 14h30 (de Brasília), no Etohad Stadium, pela 12ª rodada da Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Em casa, o Manchester City quer voltar a vencer após duas derrotas consecutivas. Os Citizens estão na segunda colocação, com 23 pontos marcados.

Do outro lado, o Tottenham também perdeu o jogo passado e despencou na tabela. Os Spurs estão na décima posição, com 16 pontos, e querem aproveitar o momento instável do rival.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Manchester City: .

Tottenham: .

Desfalques

Manchester CIty

.

Tottenham

.

Quando é?