Onde assistir a Manchester City x Sparta Praga ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (23), no Etihad Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Invictos, Manchester City e Sparta Praga se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 16h (de Brasília), no Etihad Stadium, pela terceira rodada da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da Max via streaming (veja a programação completa).

Após a vitória sobre o Wolverhampton por 2 a 1 na última rodada do Campeonato Inglês, o Manchester City volta suas atenções para a Champions League. Em busca do segundo título do torneio, os Citizens empataram sem gols com a Inter de Milão na estreia e, em seguida, golearam o Slovan Bratislava por 4 a 0. Na fase de grupos, a equipe inglesa ainda enfrentará o Sporting, Feyenoord, Juventus, PSG e Brugge.

Já o Sparta Praga, também com quatro pontos, venceu o RB Salzburg por 3 a 0 e empatou com o Stuttgart por 1 a 1 nos dois primeiros jogos disputados na Champions 2024/25.

Prováveis escalações

Manchester City: Ederson; Lewis, Akanji, Rubén Dias, Gvardiol; Gundogan, Nunes; Bernardo Silva, Foden, Grealish; Haaland.

Sparta Praga: Vindahl; Vitik, Panak, Zeleny; Preciado, Kairinen, Laci, Wiesner; Birmancevic, Rrahmani, Haraslin.

Desfalques

Manchester City

Rodri e Oscar Bobb estão machucados, enquanto Kevin De Bruyne e Kyle Walker são dúvidas.

Sparta Praga

Imanol Garcia está lesionado.

Quando é?