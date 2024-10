Onde assistir a Manchester City x Southampton ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes entram em campo neste sábado (26), pela nona rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Manchester City recebe o Southampton na manhã deste sábado (26), às 11h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pela nona rodada da Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Manchester City, comandado por Pep Guardiola, ocupa a vice-liderança da Premier League com 20 pontos e busca superar o líder Liverpool com uma vitória. Recentemente, os Citizens dominaram o Sparta Praga na Liga dos Campeões, vencendo por 5 a 0 no Etihad, mantendo sua invencibilidade na competição. Já o Southampton enfrenta uma fase difícil, sem vencer há sete partidas e somando apenas um ponto, ocupando a vice-lanterna do campeonato. No último jogo, sofreram uma virada do Leicester, após estarem vencendo por 2 a 0, mas acabaram perdendo por 3 a 2.

Prováveis escalações

Getty

Manchester City: Ederson; Lewis, Stones, Dias, Gvardiol; Kovacic, Gundogan, Bernardo; Savinho, Doku e Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Southampton: Ramsdale; Sugawara, Harwood-Bellsa, Bednarek, Walker-Peters; Manning, Downes, Aribo; Fernandes, Dibling e Archer. Técnico: Russell Martin.

Desfalques

Manchester City

Kyle Walker, Kevin de Bruyne, Rodri, Oscar Bobb estão fora.

Southampton

Rosse Stewart, William Smallbone, Gavin Bazunu, machucados, estão fora, além de Ryan Fraser, que está suspenso. Juan Larios ainda é dúvida.

Quando é?