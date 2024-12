Onde assistir a Manchester City x Nottingham Forest ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (04), pela 14ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Manchester City recebe o Nottingham Forest na tarde desta quarta-feira (04), às 16h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pela 14ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Manchester City, que ocupa a quinta posição da Premier League com 23 pontos, vive uma sequência de sete jogos sem vitória em todas as competições, incluindo Copa da Liga Inglesa, Premier League e Champions League. Na última rodada, os comandados de Pep Guardiola foram superados pelo Liverpool por 2 a 0, agravando o momento delicado da equipe. Para o próximo confronto, o técnico não contará com Rodri, Oscar Bobb, John Stones e Kovacic, mas terá os retornos de De Bruyne e Doku como reforços. O Nottingham Forest, sexto colocado com 22 pontos, segue desfalcado pelo brasileiro Danilo.

Prováveis escalações

Getty Images Sport

Manchester City: Ortega; Walker, Dias, Akanji, Aké; Lewis, Gundogan, Matheus Nunes; Foden, Bernardo Silva e Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Nottingham Forest: Sels; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Yates, E. Anderson; Gibbs-White; Silva, Hudson-Odoi e Wood. Técnico: Nuno Espírito Santo.

Desfalques

Manchester City

Mateo Kovacic, John Stones, Rodri e Oscar Bobb estão fora.

Nottingham Forest

Danilo está fora, enquanto Ibrahim Sangaré estão fora.

Quando é?