Onde assistir a Manchester City x Fulham ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Manchester City e Fulham vão a campo neste sábado (5), às 11h (horário de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Inglês de 2024/25. O jogo será no Etihad Stadium, em Manchester, com transmissão ao vivo exclusiva do Disney+, serviço de streaming do grupo Disney e alinhado aos canais ESPN (clique aqui e veja onde assistir aos jogos do dia).

Vice líder da Premier League neste início de temporada, o City vem para mais uma temporada a defender o cinturão nacional. O time de Pep Guardiola é o atual tetracampeão da liga, mas está há dois jogos sem vencer no campeonato, após empates com Arsenal e Newcastle nas últimas rodadas. Porém, no meio da semana, pela Champions League, a equipe goleou o Slovan Bratislava por 4 a 0.

O Fulham também começou bem no Inglês, e perdeu apenas o jogo de estreia para o Manchester United. Desde então, foram três vitórias e dois empates. Nas duas últimas rodadas, triunfou sobre o Newcastle por 3 a 1 e sobre o Nottingham Forest por 1 a 0, e tentará a façanha mais uma vez no Etihad neste sábado.

A equipe de Manchester defende um tabu de 16 jogos vencendo os londrinos no confronto direto. A última vez em que o jogo não terminou com vitória dos Citizens foi em 2011, em que o jogo acabou em 2 a 2, no Craven Cottage.

Prováveis escalações

Manchester City: Ederson; Walker, Ruben Dias, Akanji e Gvardiol; Lewis, Kovacic e Gundogan; Bernardo Silva, Haaland e Grealish. Técnico: Pep Guardiola.

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Bassey e Robinson; Lukic, Andreas Pereira e Smith-Rowe; Traoré, Raúl Jiménez e Iwobi. Técnico: Marco Silva.

Desfalques

Manchester City

Sem suspensos para o duelo, Guardiola não terá o zagueiro Nathan Aké, os meio-campistas Rodri e Kevin De Bruyne e o ponta Oscar Bobb à disposição, todos por lesão.

Fulham

Pelo lado do Fulham, o zagueiro Jorge Cuenca e o atacante brasileiro Carlos Vinicius também estão lesionados e serão desfalques para o jogo.

