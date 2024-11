Onde assistir a Manchester City x Feyenoord ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta terça-feira (26), no Etihad Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Manchester City e Feyenoord se enfrentam nesta terça-feira (26), às 17h (de Brasília), no Etihad Stadium, pela quinta rodada da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da MAX via streaming (clique aqui e confira a programação diária).

Após a goleada sofrida para o Tottenham por 4 a 0 no Campeonato Inglês, o Manchester City volta suas atenções para a disputa da Champions League. Em décimo lugar, com sete pontos, os Citizens buscam a recuperação no torneio da UEFA após a derrota para o Sporting por 4 a 1 na última rodada.

Por outro lado, o Feyenoord, em 21º lugar, com seis pontos e aproveitamento de 50%, registra duas vitórias e duas derrotas nos primeiros quatro jogos da atual edição do torneio.

Prováveis escalações

Manchester City: Ederson; Walker, Akanji, Stones, Aké; Nunes, Lewis; Savinho, De Bruyne, Grealish; Haaland.

Feyenoord: Wellenreuther; Nieuwkoop, Trauner, Hancko, Smal; Hwang, Zerrouki, Milambo; Moussa, Carranza, Paixão.

Desfalques

Manchester City

Rodri, Oscar Bobb e Mateo Kovacic estão lesionados.

Feyenoord

Hugo Bueno, Jordan Lotomba, Ayase Ueda, Ibrahim Osman e Quilindschy Hartman estão no DM.

Quando é?