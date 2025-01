Onde assistir a Manchester City x Club Brugge ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (29), no Etihad Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Manchester City e Club Brugge se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 17h (horário de Brasília), no Etihad Stadium, pela oitava rodada da primeira fase da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da Max (veja a programação completa).

Impulsionado pela vitória sobre o Chelsea por 3 a 1 na última rodada do Campeonato Inglês, o Manchester City volta suas atenções para a Champions League. Em 25º lugar, com oito pontos, os Citizens estão fora da zona de classificação para os playoffs das oitavas de final. Por sua vez, o Brugge, ocupando a 20ª posição com 11 pontos, vem de uma sequência positiva, com dois empates e duas vitórias nos últimos quatro jogos disputados no torneio.

Prováveis escalações

Manchester City: Ederson; Lewis, Stones, Akanji, Gvardiol; Kovacic, Bernardo Silva, Foden, De Bruyne, Savinho; Haaland.

Brugge: Mignolet; Sabbe, Mechele, Ordonez, De Cuyper; Jashari, Onyedika; Talbi, Vanaken, Tzolis; Nilsson.

Desfalques

Manchester City

Rúben Dias, Jérémy Doku, Rodri e Oscar Bobb estão lesionados.

Brugge

Hans Vanaken está fora.

Quando é?