Onde assistir a Manchester City x Brentford ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (14), pela quarta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Manchester City e Brentford entram em campo na manhã deste sábado (14), às 11h (de Brasília), no Etihad Stadium, pela quarta rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Prováveis escalações

Manchester City: Ederson; Kyle Walker, Manuel Akanji, Rúben Dias e Josko Gvardiol; Mateo Kovacic e Bernardo Silva; Savinho, Kevin De Bruyne e Jérémy Doku; Erling Haaland.

Brentford: Mark Flekken; Nathan Collins, Ethan Pinnock e Kristoffer Ajer; Mads Roerslev, Mikkel Damsgaard, Christian Norgaard, Vitaly Janelt e Keane Lewis-Potter; Bryan Mbeumo e Yoane Wissa.

Desfalques

Manchester City

Bobb e Ake estão no departamento médico.

Brentford

Josh, Henry, Hickey e Thiago estão no departamento médico.

Quando é?

Data: agosto, 14 de setembro de 2024

agosto, 14 de setembro de 2024 Horário: 11h (de Brasília)

11h (de Brasília) Local: Etihad Stadium, Manchester - ING