Onde assistir a Manchester City x Aston Villa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League 2024/25

Equipes vão a campo nesta terça-feira (22), no Etihad Stadium; veja tudo o que você precisa saber para o embate

Manchester City e Aston Villa se enfrentam nesta terça-feira (22), às 16h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Leicester, pela 34ª rodada do Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (clique aqui e confira a programação diária).

O Manchester City ocupa o 5º lugar, com 63 pontos, e conseguiu engatar uma boa sequência, vindo de vitórias sobre Leicester, por 5 a 2, e, mais recentemente, sobre o Everton, por 2 a 0. Ao todo, são dez pontos somados nos últimos quatro jogos, com direito, ainda, a três clean sheets. Pep Guardiola e companhia querem não apenas ampliar a boa sequência, mas manter um lugarzinho no G-5, que dará vaga à próxima edição da Champions League.

Só que o Aston Villa vem logo atrás e também querendo se colocar no top-5. Os Villans vêm de uma dolorida eliminação nas quartas de final da Champions, em casa e diante do Paris Saint-Germain, mas almejam utilizar a boa campanha no torneio continental como combustível para a reta final do Inglês. A dois pontos do Newcastle, 4° colocado, a apenas um do City e com o mesmo número de tentos que o Chelsea, 6°, o time de Brimingham sabe que não pode desperdiçar pontos no caminho se quiser manter-se na parte alta da tabela.

Prováveis escalações

Manchester City: Hermansen; Pereira, Okoli, Coady e Justin; Ndidi e Soumaré; McAteer, El Khannouss e Mavididi; Vardy. Técnico: Pep Guardiola.

Aston Villa: Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk e Robertson; Gravenberch e Mac Allister; Salah, Szoboszlai e Luís Díaz; Gakpo. Técnico: Unai Emery.

Desfalques

Manchester City

Rodri, Erling Haaland, Nathan Aké e John Stones (lesionados).

Aston Villa

Pau Torres (lesionado).

Quando é?