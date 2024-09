Onde assistir a Manchester City x Arsenal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League 2024/25

Quinta rodada tem duelo de peso valendo as primeiras posições na Inglaterra; veja onde assistir

Manchester City e Arsenal vão a campo neste domingo (22), às 12h30 (horário de Brasília), pela quinta rodada da Premier League de 2024/25. O confronto será no Etihad Stadium, em Manchester, e terá transmissão ao vivo e exclusiva do Disney+, serviço de streaming da companhia alinhado aos canais ESPN (veja aqui a programação diária).

Atual tetracampeão da liga, o City já iniciou mais uma temporada a todo vapor, com quatro vitórias nos quatro primeiros jogos desta edição e assumindo a ponta da tabela do Campeonato Inglês. Jogando em casa, terá pela frente uma de suas primeiras “finais antecipadas” de 2024/25, contra o vice das duas últimas edições.

Os Gunners chegam para mais uma tentativa de desbancar a hegemonia de Pep Guardiola e também iniciaram bem seus primeiros jogos, sendo um empate e três triunfos - o último válido pelo Dérbi do Norte de Londres, por 1 a 0 sobre o Tottenham. Mikel Arteta e seus comandados chegam embalados na tentativa de uma vitória, que os daria a liderança momentânea da Premier League.

O confronto direto mais atual é favorável ao Arsenal, que venceu um e empatou dois dos últimos três jogos e ainda conquistou o troféu da Supercopa da Inglaterra de 2023/24 sobre o rival. No entanto, o retrospecto dos últimos anos é inverso: são 11 vitórias do City e apenas duas do clube londrino nos 15 jogos mais recentes, além de dois empates.

Prováveis escalações

Manchester City: Ederson; Walker, Ruben Dias e Akanji; Rodri, Rico Lewis, Gundogan e Bernardo Silva; Savinho, Haaland e Grealish. Técnico: Pep Guardiola.

Arsenal: Raya; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães e Timber; Rice, Partey e Trossard; Saka, Havertz e Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

Desfalques

Manchester City

Guardiola não contará com o defensor Aké, com lesão na coxa, e Oscar Bobb, que fraturou a perna antes do início da liga. Kevin De Bruyne, que saiu com dores no intervalo do jogo contra a Inter de Milão pela Champions League, é dúvida para a partida.

Arsenal

Arteta também não terá uma série de jogadores importantes para o duelo, especialmente no meio de campo. Os laterais Tierney e Tomiyasu machucaram a parte posterior da coxa e o joelho, respectivamente, enquanto os meio-campistas Odegaard e Merino o tornozelo e o ombro. Zinchenko, com lesão na panturrilha, é dúvida para a partida.

Quando é?