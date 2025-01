Onde assistir a Madureira x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (26), no Estádio Kléber Andrade; confira a transmissão e outras informações do jogo

Madureira e Fluminense se enfrentam neste domingo (26), às 16h (de Brasília), no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, pela quinta rodada do Campeonato Carioca 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Em busca da segunda vitória na Taça Guanabara, o Fluminense volta a campo após superar a Portuguesa-RJ por 3 a 1 na última rodada. Ocupando a sexta posição, com cinco pontos, o Tricolor está a apenas um ponto da Lusa, que atualmente fecha a zona de classificação para as semifinais.

Por outro lado, o Madureira, décimo colocado com quatro pontos, teve um início promissor ao vencer o Volta Redonda por 2 a 0 na estreia e empatar com o Flamengo por 1 a 1. No entanto, a equipe sofreu derrotas nas duas últimas rodadas: 2 a 1 contra a Portuguesa e 2 a 0 diante do Vasco.

Prováveis escalações

Madureira: Mota; Celsinho, Marcão (Arthur), Jean Viana, Evandro (Matheus Lira); Caio Felipe, Coutinho, Wagninho; Marcelo, Wallace, Flávio.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Santos, Fuentes; Hércules, Martinelli, Lima; Keno, Cano, Serna.

Desfalques

Madureira

Marquinho Carioca e Geovane Maranhão estão lesionados.

Fluminense

Ganso está machucado.

Quando é?

Data: domingo, 26 de janeiro de 2025

domingo, 26 de janeiro de 2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Estádio Kléber Andrade - Cariacica, ES

