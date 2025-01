Onde assistir a Madureira x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca 2025

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (16), no Estádio Amigão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Madureira e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (16), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Amigão, na Paraíba, pela segunda rodada da Taça Guanabara 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

O Flamengo, atual campeão do Cariocão, volta a campo com a equipe sub-20 após ser derrotado por 2 a 1 na estreia pelo Boavista, enquanto realiza sua pré-temporada nos Estados Unidos. Já o Madureira busca manter o aproveitamento de 100% no torneio, após vencer o Volta Redonda por 2 a 0.

Em 130 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 99 vitórias, contra 11 do Madureira, além de 20 empates. No último encontro válido pelo Carioca de 2024, o Rubro-Negro venceu por 3 a 0.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Madureira: Mota; Celsinho, Marcão, Arthur, Evandro; Matheus Lira, Wagninho, Marcelo, Renato Henrique; Minho e Jefferson Victor.

Flamengo: Dyogo Alves; Daniel Sales (Lucyan), Pablo, Cleiton, Zé Welington; Fabiano, Rayan Lucas, Lorran; Thiaguinho, Guilherme (Shola), Carlinhos.

Desfalques

Madureira

Não há desfalques confirmados.

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?