Onde assistir a Maccabi Tel Aviv x Porto ao vivo, na internet e na TV no Brasil e em Portugal, escalação, horário e mais da Liga Europa 2024/25

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (30), no Estádio Partizan; confira a transmissão e outras informações do jogo

Maccabi Tel Aviv e Porto se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 17h (de Brasília), no Estádio Partizan, pela última rodada da primeira fase da Liga Europa 2024/25. No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta e CazéTV no YouTube. Em Portugal, o jogo passará no Sport TV 5 na TV fechada (veja a programação completa).

Após empatar com o Santa Clara por 1 a 1 na última rodada do Campeonato Português, o Porto volta as atenções para a disputa da Liga Europa. Fora da zona de classificação para os playoffs das oitavas de final, o Dragão ocupa a 25ª posição, com oito pontos. Até aqui, o time registra duas vitórias, dois empates e três derrotas. Aproveitamento de 38%.

Por outro lado, o Maccabi Tel Aviv aparece em 29º lugar, com seis pontos. Em sete jogos disputados, a equipe soma duas vitórias e cinco derrotas no torneio.

Prováveis escalações

Maccabi Tel Aviv: Sluga; Asante, Sotjic, Nachmias, Revivo; Sissolho, Overeem, Peretz; Patati, Davida, Turgeman.

Porto: Diogo Costa; João Mário, Pérez, Tiago Djaló, Otávio, Francisco Moura; Alan Varela, Nico; Mora, Galeno; Samu.

Desfalques

Maccabi Tel Aviv

Sem desfalques confirmados.

Porto

Marcano, Martim Fernandes e Grujic estão machucados, enquanto Nehuén Pérez e Samu vão cumprir suspensão.

Quando é?