Onde assistir a Los Angeles Chargers x Houston Texans ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais dos playoffs da NFL

Equipes se enfrentam neste sábado (11), pela rodada de Wild Card; confira a transmissão e outras informações do jogo

Los Angeles Chargers x Houston Texans se enfrentam neste sábado (11), às 18h30 (de Brasília), no NRG Stadium, pela rodada de Wild-Card dos playoffs da NFL. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e de Disney+ e DAZN, no streaming (confira a programação completa).

Os Chargers chegam em alta, contando com o bom desempenho de sua unidade ofensiva, liderada por Justin Herbert. Ao todo, o quarterback registra dez touchdowns nos últimos cinco jogos, além de apenas duas interceptações. Quem também ganhou destaque na temporada regular foi o wide receiver Ladd McConkey, com 1.149 jardas de recepção. O recebedor será, aliás, um dos focos da equipe no embate.

Houston, enquanto isso, perdeu algumas peças importantes no ataque - Stefon Diggs e Tank Dell -, caindo de ritmo após iniciar com seis vitórias nos oito primeiro jogos. Além dos problemas no jogo aéreo, o jogo terrestre, estrelado por Joe Mixon, perdeu força. O lado positivo é a vulnerabilidade de Los Angeles contra o jogo corrido, que pode ser a chave para a classificação dos Texans às semifinais de conferência.

Mais artigos abaixo

Desfalques

Los Angeles Chargers

WR Joshua Palmer e DB Ja’Sir Taylor (fora), CB Eli Apple, RB J.K. Dobbins, WR Simi Fehoko, WR Quentin Johnston, LB Denzel Perryman e OL Trey Pipkins III (dúvidas).

Houston Texans

G Shaq Mason (fora), DE Denico Autry, LB Christian Harris, WR John Metchie III, TE Teagan Quitoriano (dúvidas).

Quando é?

Data: sábado, 11 de janeiro de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: NRG Stadium — Houston, Texas