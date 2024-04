Onde assistir a Lorient x PSG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Francês 2023/24

Duelo desta quarta-feira (24) é válido pela 30ª rodada da Ligue 1; veja as prováveis escalações e onde assistir ao vivo

Lorient e PSG entram em campo nesta quarta-feira (24), às 14h (horário de Brasília), em compromisso válido pela 30ª rodada do Campeonato Francês. O jogo será no Stade du Moustoir, em Lorient, e contará com transmissão ao vivo na televisão fechada, através do canal ESPN 4, e no streaming, pelo Star+, serviço do mesmo grupo da emissora (clique aqui para ver a programação completa).

Na briga para se livrar da zona da degola, o time da casa tem um jogo a menos e pode empatar em pontos com o Metz, primeiro fora do Z-4, caso vença o jogo. No entanto, a campanha do time até aqui é preocupante e o Lorient vem emplacando uma sequência de cinco jogos sem vencer. Eles precisam ao menos pontuar para ganhar um respiro na briga contra o rebaixamento.

Por outro lado, o PSG, líder do campeonato, dá passos largos rumo ao seu 12º título do Campeonato Francês e se distanciar como maior campeão da liga. Com 66 pontos no topo da tabela, a distância para o Monaco, vice-líder, é de 11 pontos no momento. Mantendo a regularidade que teve este ano na liga - apenas uma derrota em 29 jogos - mais uma vez será difícil que alguém tire o troféu de Paris.

O jogo do primeiro turno foi marcado por um 0 a 0 entre as equipes no Parc des Princes, em que a equipe de Luis Enrique tentou de tudo para vencer o jogo, mas não abriu o placar. Apesar de não brigar nas cabeças sempre, o Lorient é um time que costuma complicar a vida do PSG na liga: nos últimos seis encontros, de 2021 para cá, foram duas vitórias para cada e dois empates.

Prováveis escalações

Lorient: Yvon Mvogo; Formose Mendy, Nathaniel Adjei e Souleymane Isaak Touré; Panos Katseris, Tiemoue Bakayoko, Imran Louza e Théo Le Bris; Julien Ponceau e Ayman Kari; Mohamed Bamba. Técnico: Régis Le Bris.

PSG: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Milan Skriniar e Lucas Hernández; Manuel Ugarte, Warren Zaire-Emery e Vitinha; Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani e Kylian Mbappé. Técnico: Luis Enrique.

Desfalques

Lorient

Abergel, Talbi, Bamba Dieng, Igor Silva, Innocent e Boisgard são desfalques, todos lesionados.

PSG

O lateral esquerdo Kurzawa e o goleiro Sergio Rico seguem machucados e fora das listas de relacionados de Luis Enrique.

Quando é?

Data: quarta-feira, 24 de abril de 2024

Horário: 14h (de Brasília)