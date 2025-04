Onde assistir a Liverpool x West Ham ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League 2024/25

Reds seguem na expectativa das últimas cartas pela segunda Premier League de sua história; veja tudo o que você precisa saber para o confronto

Liverpool e West Ham se enfrentam nesta domingo (13), às 10h (de Brasília), em Anfield, em Liverpool, pela 32ª rodada do Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (clique aqui e confira a programação diária).

Mesmo com a recente inesperada derrota para o Fulham, por 3 a 2, o Liverpool entrou na rodada precisando de apenas duas vitórias para conquistar o título inglês antecipadamente, e viu suas chances aumentarem mesmo antes de entrar em campo, neste sábado (12), após o vice-líder Arsenal ficar no 1 a 1 com o Brentford. Como resultado, a seis jogos do fim, os Reds podem abrir uma diferença de 13 pontos na ponta da tabela

Já o West Ham está praticamente a salvo do rebaixamento. Mesmo sem vencer há quatro rodadas, os comandados de Graham Potter estão 15 pontos acima da zona da degola, credenciados ao 16° lugar, com 35 tentos. Claro, a tendência é de um jogo duríssimo para a equipe.

Prováveis escalações

Liverpool: Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk e Robertson; Gravenberch e Mac Allister; Salah, Szoboszlai e Luís Díaz; Diogo Jota. Técnico: Arne Slot.

West Ham: Areola; Wan-Bissaka, Todibo, Kilman e Emerson; Álvarez e Ward-Prowse; Kudus, Soler e Lucas Paquetá; Bowen. Técnico: Graham Potter.

Desfalques

Liverpool

Tyler Morton, Joe Gomez e Trent Alexander-Arnold (lesionados).

West Ham

Aaron Cresswell, Michail Antonio e Crysencio Summerville (lesionados).

Quando é?