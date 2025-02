Onde assistir a Liverpool x Tottenham ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Copa da Liga Inglesa 2024/25

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (6), em Anfield; confira a transmissão e outras informações do jogo

Liverpool e Tottenham se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 17h (de Brasília), em Anfiled, pela semifinal da Copa da Liga Inglesa 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Bournemouth na última rodada do Campeonato Inglês, o Liverpool volta suas atenções para a Copa da Liga Inglesa. Como perdeu o primeiro jogo por 1 a 0, os Reds precisam vencer por dois gols de diferença para avançar à final. Até o momento, a equipe eliminou o West Ham por 5 a 1 na terceira fase, o Brighton por 3 a 2 nas oitavas de final e o Southampton por 2 a 1 nas quartas de final.

Por outro lado, o Tottenham tem a vantagem do empate para garantir a classificação à final da Copa da Liga Inglesa. Em busca do quinto título do torneio, os Spurs eliminaram o Coventry City por 2 a 1 na terceira fase, o Manchester City pelo mesmo placar nas oitavas de final e o Manchester United por 4 a 3 nas quartas de final.

Prováveis escalações

Liverpool: Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Diaz, Gakpo.

Tottenham: Kinsky; Porro, Gray, Danso, Spence; Bissouma, Sarr, Kulusevski; Tel, Son, Richarlison.

Desfalques

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

