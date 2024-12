Onde assistir a Liverpool x Sheffield United ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League

Clubes se enfrentam nesta quinta pela 31ª rodada do campeonato; confira mais detalhes

Liverpool e Sheffield United entram em campo nesta quinta-feira (4), às 15h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela 31ª rodada da Premier League. O jogo será realizado no Anfield e terá transmissão ao vivo via streaming do Star+ (confira aqui a programação completa).

Motivado por voltar a só depender de si para ser campeão, o Liverpool tem um adversário mais acessível pela frente neste meio de semana e busca somar três pontos sem sustos para seguir por, pelo menos, outra rodada na ponta. Um ponto atrás do Arsenal e empatado em pontos com o Manchester City (ambos já entraram em campo), os Reds sabem que qualquer ponto perdido daqui em diante pode ser decisivo negativamente na acirrada luta pelo título.

Já o Sheffield United tem uma montanha para escalar. Além de encarar um time que briga pelo topo da tabela fora de casa, os Blades têm patinado na busca por uma reação. Nas duas últimas rodadas, quatro pontos ficaram pelo caminho por gols sofridos nos acréscimos que poderiam ter deixado o time numa situação um pouco melhor na luta contra o rebaixamento. 10 pontos atrás do Nottingham Forest (primeiro fora do Z3), o clube continua na lanterna com apenas 15 pontos somados.

O retrospecto recente neste duelo pela Premier League é totalmente favorável aos Reds. Nos últimos cinco jogos entre os clubes pelo campeonato, são cinco vitórias do Liverpool. No primeiro turno, o time de Jürgen Klopp foi até o Bramall Lane e venceu por 2 a 0. Van Dijk e Szoboszlai foram os autores dos gols.

Prováveis escalações

Liverpool: Kelleher; Bradley, Quansah, Van Dijk e Gomez; Endo, Mac Allister e Szoboszlai; Salah, Gakpo e Luis Díaz. Técnico: Jürgen Klopp.

Sheffield United: Grbic; Bogle, Holgate, Ahmedhodzic, Robinson e Osborn; Vinicius Souza, Arblaster e Gustavo Hamer; Brereton Díaz e McBurnie. Técnico: Chris Wilder.

Desfalques

Liverpool

Lesionados, Alisson, Matip, Alexander-Arnold, Bajcetic, Thiago Alcântara, Ben Doak e Diogo Jota seguem fora. Robertson e Curtis Jones podem estar de volta aos relacionados.

Sheffield United

Basham, Egan, Lowe, Norrington-Davies, Baldock, Tom Davies, Archer, Jebbison e Brewster (todos machucados) estão fora.

Quando é?