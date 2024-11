Onde assistir a Liverpool x Real Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (27), no Estádio Anfield; confira a transmissão e outras informações do jogo

Liverpool e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 17h (de Brasília), no Estádio Anfield, pela quinta rodada da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do TNT na TV fechada e da MAX via streaming (clique aqui e confira a programação diária).

Em busca do sétimo título da Champions League, o Liverpool é a única equipe com 100% de aproveitamento na atual edição do torneio. Na liderança, com 12 pontos, os Reds venceram o Milan por 3 a 1, o Bologna por 2 a 0, o RB Leipzig por 1 a 0 e o Bayer Leverkusen por 4 a 0.

Por outro lado, o Real Madrid, maior campeão da Champions League com 15 troféus, ocupa atualmente a 18ª posição, com seis pontos. Até o momento, os merengues conquistaram vitórias sobre o Stuttgart por 3 a 1 e o Borussia Dortmund por 5 a 2, mas sofreram derrotas para o Lille por 1 a 0 e para o Milan por 3 a 1.

Mais artigos abaixo

Em 11 jogos disputados entre as equipes, o Real Madrid soma sete vitórias, contra três do Liverpool, além de um empate. No último encontro válido pelas oitavas de final da Champions League 2022/23, os merengues venceram por 1 a 0.

Prováveis escalações

Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Diaz; Nuñez.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Mendy; Camavinga, Modric; Güler, Bellingham, Brahim Diaz; Mbappé.

Desfalques

Liverpool

Alisson, Diogo Jota, Federico Chiesa e Trent Alexander-Arnold seguem machucados.

Real Madrid

Vinícius Júnior, David Alaba, Dani Carvajal, Éder Militão, Rodrygo, Aurelien Tchouaméni e Lucas Vázquez estão lesionados.

Quando é?