Onde assistir a Liverpool x Manchester City ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League

Em 'last dance' de Klopp e Guardiola, equipes travam épica batalha de olho no título; veja tudo o que você precisa saber

Liverpool e Manchester City, separados por apenas um ponto no topo da tabela, se enfrentam neste domingo (10), às 12h45 (horário de Brasília), em Anfield, em jogo válido pela 28ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming (confira a programação na íntegra).

A partida promete ser épica por vários motivos. Primeiro, claro, por envolver os dois primeiros colocados do Inglês e grandes favoritos ao caneco, ao lado do Arsenal. A partida não necessariamente significa uma 'final antecipada', portanto, mas certamente pode ser considerada de suma importância quando descobrirmos quem levantará o troféu, em maio.

Além disso, este será o último encontro entre Pep Guardiola e Jürgen Klopp - por ora, ao menos -, um embate que certamente ficará marcado em toda a história não apenas da Premier League e do futebol inglês, mas do futebol mundial. Resumindo: cancele urgentemente qualquer compromisso que você possa ter para o almoço de domingo.

Prováveis escalações

Liverpool: Kelleher; Bradley, Gómez, Van Dijk e Robertson; Szoboszlai, Endo e Mac Allister; Salah, Núñez e Díaz. Técnico: Jürgen Klopp.

Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Stones, Aké; Bernardo Silva, Rodri e De Bruyne; Foden, Haaland e Álvarez. Técnico: Pep Guardiola.

Desfalques

Liverpool

Ben Doak, Joel Matip, Trent Alexander-Arnold, Alisson, Stefan Bajcetic, Thiago, Curtis Jones, Ryan Gravenberch e Jayden Danns (lesionados).

Manchester City

Jack Grealish (lesionado) e Jérémy Doku (dúvida).

Quando é?

Data: domingo, 10 de março de 2024

Horário: 12h45 (de Brasília)