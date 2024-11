Onde assistir a Liverpool x Brighton ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (2), pela 10ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Liverpool recebe o Brighton na manhã deste sábado (2), às 12h (de Brasília), no Anfield, pela décima rodada da Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Após empatar em clássico no jogo passado, o Liverpool caiu para o segundo lugar, com 22 pontos. Os Reds buscam um novo triunfo em casa para seguir disputando a ponta da tabela.

Já o Brighton também vem de empate e foi para o sexto lugar, com 16 pontos. A equipe quer voltar a vencer na competição para seguir na zona de classificação às competições europeias.

Prováveis escalações

Liverpool: Kelleher, Arnold, Konaté, Dijk, Tsimikas, Allister, Gravenberch, Jones, Salah, Díaz e Núñez.

Brighton: Verbruggen, Estupiñán, Julio, Hecke, Veltman, Baleba, Hinshelwood, Rutter, Mitoma, Adingra Welbeck.

Desfalques

Liverpool

Elliott, Alisson, Chiesa e Jota estão no departamento médico.

Brighton

Webster, Milner e March estão no departamento médico.

Quando é?