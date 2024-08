Onde assistir a Liverpool x Brentford ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (25), pela segunda fase da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Liverpool recebe o Brentford na tarde deste domingo (25), às 12h30 (de Brasília), no Anfield Road, em Merseyside, em Liverpool, pela segunda rodada da Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Após derrotar o Ipswich Town na estreia, por 2 a0, o Liverpool quer seguir com o pé direito em sua casa que marcará o primeiro jogo de Arne Slot em Anfield após a saída de Jurgen Klopp. Do outro lado, o Brentford, de Thomas Frank, quer surpreender e vencer fora de casa após empatar por 2 a 2 com o Crystal Palace.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

(C)Getty Images

Liverpool: Alisson; Arnold, Konaté, de Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister, Szoboslai; Salah, Jota e Diaz. Técnico: Arne Slot.

Mais artigos abaixo

Brentford: Flekken; Ajer, Pinnock, Collins; Rasmussen, Janelt, Jensen, Norgaard, Lewis-Potter; Wissa e Mbeumo. Técnico: Thomas Frank.

Desfalques

Liverpool

Sem desfalques confirmados.

Brentford

Ivan Toney, Aaron Hickey, Igor Thiago e Rico Henry, estão machucados.

Quando é?