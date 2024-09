Onde assistir a Libertad x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Copa Sul-Americana 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (19), no Estádio Defensores del Chaco; confira a transmissão e outras informações do jogo

Libertad e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+ via streaming (veja a programação completa).

Depois de perder por 1 a 0 para o São Paulo no Brasileirão, o Cruzeiro agora foca na Copa Sul-Americana. Na fase de grupos, a Raposa conquistou a liderança do Grupo B com 12 pontos. Já nas oitavas de final, o time mineiro superou o Boca Juniors nos pênaltis, vencendo por 5 a 4.

Por outro lado, o Libertad garantiu a classificação para as quartas de final após eliminar o Sportivo Ameliano nos pênaltis por 4 a 3 nas oitavas de final e vencer o Universidad de Quito por 3 a 1 no placar agregado nos playoffs.

A partida de volta será no dia 26 de setembro, no Estádio Mineirão. O vencedor do confronto enfrentará Lanús ou Independiente Medellín na semifinal..

Prováveis escalações

Libertad: Martín Silva; Iván Ramírez, Viera, Giménez e Espinoza; Campuzano, Caballero e Hugo Martínez; Iván Franco, Gustavo Aguilar e Marcelo Fernandez.

Cruzeiro: Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Walace, Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Lautaro Díaz e Kaio Jorge.

Desfalques

Libertad

Bareiro, Lucas Sanabria, Cardozo, Melgarejo e Héctor Villalba estão fora.

Cruzeiro

Rafa Silva, Juan Dinenno, Kaique Kenji e Vitinho estão no departamento médico.

Quando é?

Data: quinta-feira, 19 de setembro de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Defensores del Chaco - Assunção, PAR