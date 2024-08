Onde assistir a Leicester x Tottenham ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League 2024/25

Equipes estreiam no Campeonato Inglês nesta segunda-feira (19); veja onde assistir

Leicester e Tottenham entram em campo nesta segunda-feira (19), às 16h (horário de Brasília), pela primeira rodada da Premier League de 2024/25. O jogo será no King Power Stadium, e terá transmissão ao vivo para o Brasil pelo Disney+, serviço de streaming alinhado à ESPN (clique e confira a programação geral dos jogos).

O campeão da edição de 2015/16 retorna à elite da Inglaterra após o título da segunda divisão na última temporada, e está preparado para almejar uma boa colocação neste ano. Os Foxes tiveram uma pré-temporada com altos e baixos, vencendo dois jogos preparatórios e perdendo três. Com certeza a equipe quer estrear com vitória em casa para renovar o cartão de visitas com o pé direito.

Após outra temporada sem grandes conquistas, o Tottenham ficou com a quinta colocação da Premier League na última temporada e se classificou para a Liga Europa. Para 2024/25, o time de Ange Postecoglou se reforçou com nomes como Archie Gray e Dominic Solanke e, depois de uma pré-temporada mediana, espera ficar com uma posição melhor na tabela da primeira divisão inglesa este ano.

Mais artigos abaixo

Os times se enfrentaram pela última vez na edição de 2022/23 da liga. No caso, foram duas goleadas. Um 6 a 2 para os Spurs, em casa, na ida, e um 4 a 1 para o Leicester no returno.

Prováveis escalações

Leicester: Mads Hermansen; Ricardo Pereira, Jannik Vestergaard, Wout Faes e James Justin; Wilfred Ndidi, Harry Winks e Bobby Reid; Issahaku Fatawu, Stephy Mavididi e Kasey McAteer. Técnico: Steve Cooper.

Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven e Destiny Udogie; Pape Sarr, Rodrigo Bentancur e James Maddison; Dejan Kulusevski, Heung-min Son e Brennan Johnson. Técnico: Ange Postecoglu.

Desfalques

Leicester

O goleiro Jakub Stolarczyk, o zagueiro Conor Coady e os atacantes Jamie Vardy e Patson Daka são desfalques na estreia por lesão.

Tottenham

Yves Bissouma recebeu uma punição do clube por compartilhar imagens nas redes sociais utilizando óxido nitroso, o gás do riso, e não será relacionado para o duelo.

Quando é?

Data : segunda-feira, 19 de agosto de 2024

: segunda-feira, 19 de agosto de 2024 Horário : 16h (de Brasília)

: 16h (de Brasília) Local: King Power Stadium, Leicester - Inglaterra