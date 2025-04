Onde assistir a Leicester City x Liverpool ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League 2024/25

Reds podem garantir título inglês neste domingo (20), no King Power Stadium; veja tudo o que você precisa saber para o embate

Leicester City e Liverpool se enfrentam neste domingo (20), às 12h30 (de Brasília), no King Power Stadium, em Leicester, pela 33ª rodada do Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (clique aqui e confira a programação diária).

A conta é simples: se o Arsenal não vencer o Ipswich Town - o jogo acontece às 10h (de Brasília) deste domingo -, o Liverpool dependerá de uma simples vitória no King Power para conquistar o bicampeonato da Premier League. E os Reds vêm, claro, embalados pelo triunfo sobre o West Ham da última rodada, mas sobretudo por terem colocado um fim às novelas referentes aos futuros dos ídolos Virgil van Dijk e Mohamed Salah, que tiveram renovações de contrato anunciadas nos últimos dias. Tudo já vai bem em Anfield - e as coisas melhorarão ainda mais com uma vitória neste domingo.

Na contramão da festa, o Leicester City vive um clima bem menos animado. Os Foxes são lanternas, com apenas 18 pontos somados e a 17 da salvação, e podem ser matematicamente rebaixados até mesmo com uma vitória contra os virtuais campeões, caso Wolverhampton e West Ham vençam. Se há qualquer ponto recente positivo é que o time de Ruud van Nistelrooy voltou a balançar as redes após oito jogos sem marcar gols. Mas isso vai provando ser muito pouco para garantir a permanência na primeira divisão para a próxima temporada.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Leicester City: Hermansen; Pereira, Okoli, Coady e Justin; Ndidi e Soumaré; McAteer, El Khannouss e Mavididi; Vardy. Técnico: Ruud van Nistelrooy.

Liverpool: Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk e Robertson; Gravenberch e Mac Allister; Salah, Szoboszlai e Luís Díaz; Gakpo. Técnico: Arne Slot.

Desfalques

Leicester City

Harry Winks (questões disciplinares) e Abdul Fatawu (lesionado).

Liverpool

Joe Gomez e Tyler Morton (lesionados).

Quando é?