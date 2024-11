Onde assistir a Leicester x Chelsea ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (23), pela 12ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Leicester recebe o Chelsea na manhã deste sábado (23), às 9h30 (de Brasília), no Leicester Stadium, pela 12ª rodada da Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Em casa, o Leicester quer se recuperar na competição. Os Foxes estão na 15ª posição, com 10 pontos marcados.

O Chelsea, por sua vez, vem de empate em clássico. Os Blues ocupam o terceiro lugar, com 19 pontos.

Prováveis escalações

Leicester: Hermansen, Justin, Faes, Vestergaard, V. Kristansen, Soumare, Ndidi, Winks, Ayew, Edouard e Mavididi.

Chelsea: Sánchez; Gusto, Fofana, Colwill, Cucurella; Lavia, Caicedo; Madueke, Cole Palmer, Pedro Neto; Jackson.

Desfalques

Leicester

Patson Daka, Jakub Stolarczyk, Hamza Choudhury, Bobby De Cordova-Reid, Ricardo Pereira e Abdul Fatawu estão lesionados, enquanto Facundo Buonanotte cumpre suspensão.

Chelsea

Reece James e Omari Kellyman estão lesionados.

