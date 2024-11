Onde assistir a Leganés x Real Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Los Blancos tentam se recuperar em La Liga diante de um Leganés em ascensão, enquanto buscam reduzir a diferença para o líder Barcelona

O Leganés recebe o Real Madrid neste domingo (24), às 14h30 (horário de Brasília), no Estadio Municipal de Butarque, pela 14ª rodada de La Liga, o Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Disney+, no streaming (confira a programação na íntegra).

Após retornar à elite do futebol espanhol como campeão da Segunda Divisão, o Leganés enfrenta uma temporada irregular sob o comando de Borja Jiménez. Embora ocupem a 14ª posição, os anfitriões têm mostrado sinais de melhora, com três vitórias nos últimos cinco jogos. A mais recente foi um triunfo por 1 a 0 sobre o Sevilla, graças a um pênalti convertido por Miguel de la Fuente nos minutos finais. Mesmo assim, a equipe precisa lidar com a inconsistência e as ausências importantes de jogadores como Enric Franquesa, enquanto busca surpreender os gigantes da capital no Butarque.

O Real Madrid chega pressionado. Com 27 pontos, a equipe de Carlo Ancelotti está seis atrás do líder Barcelona, embora com um jogo a menos. Apesar de um desempenho inconstante, os merengues mostraram sua força ao golearem o Osasuna por 4 a 0 antes da data FIFA, liderados por um inspirado Vinícius Júnior. No entanto, as derrotas recentes contra Barcelona e Milan acendem o alerta, somadas às diversas lesões que desfalcam o elenco. Ainda assim, o histórico no Butarque é favorável ao Real, que buscará retomar sua caça ao topo da tabela com uma vitória convincente.

Prováveis escalações:

Leganés: Dmitrovic; Andre Altimira, Sergio, Nastasic, Jorge Saenz; Oscar Rodriguez, Cisse; Juan Cruz, Brasanac, Munir; Miguel de la Fuente

Real Madrid: Lunin; Lucas Vazquez, Raul Asencio, Rudiger, Fran Garcia; Fede Valverde, Camavinga, Bellingham; Guler, Mbappé, Viníkcius Júnior

Desfalques:

Leganés

Franquese sofreu uma ruptura no ligamento cruzado do joelho e só retorna na próxima temporada, enquanto Renato Tapia, Diego García e Dani Raba são dúvidas pro problemas físicos.

Real Madrid

Rodrygo, com uma lesão muscular sofrida na partida contra o Osasuna antes da data FIFA, permanece fora e deve desfalcar o time por mais três semanas. Enquanto isso, Tchouameni também está indisponível devido a uma lesão no tornozelo, ocorrida durante o confronto contra o Milan pela Champions League, e só deve retornar no início de dezembro.

Carvajal, que sofreu uma grave lesão no joelho no jogo contra o Villarreal em outubro, está fora do restante da temporada, assim como Militão, que rompeu o ligamento cruzado anterior.

Lucas Vázquez, substituto de Carvajal na lateral-direita, também é baixa para o próximo jogo devido a um problema muscular. Já David Alaba, que passou por duas cirurgias após romper o ligamento cruzado no final de 2023, segue em recuperação e deve retornar apenas no início de 2025.

Quando é?