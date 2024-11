Onde assistir a Lazio x Porto ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Europa League 2024/25

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (07), pela quarta rodada da primeira fase; veja como acompanhar na internet

A Lazio, da Itália, recebe o Porto, de Portugal, na tarde desta quinta-feira (07), às 17h (de Brasília), no Olímpico, em Roma, pela quarta rodada da primeira fase da Europa League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, no YouTube, e no Prime Video, no streaming (veja a programação completa aqui).

A equipe italiana figura entre as três com aproveitamento total na fase de grupos, ao lado de Tottenham e Anderlecht, ambos também invictos nas três primeiras partidas. Vivendo um excelente momento, o clube português mantém uma sequência positiva, com sete vitórias nos últimos oito jogos e invencibilidade desde 25 de setembro, após uma derrota apertada para o Bodo/Glimt por 3 a 2 na Noruega. Sob o comando de Marco Baroni, a campanha da Lazio inclui 10 vitórias em 14 jogos, além de um empate e três derrotas. Enquanto isso, o técnico Vítor Bruno enfrenta desfalques importantes: Iván Marcano e Marko Grujic seguem fora, com o primeiro em recondicionamento físico e o segundo no departamento médico.

Prováveis escalações

Lazio: Provedel; Marusis, Gila, Patric, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dia; Isaksen, Zaccagni e Castellanos. Técnico: Marco Baroni.

Porto: Costa; M. Fernandes, Djalo, Pérez, F. Moura; Nico, Varela, D. Namaso; Pepê, Galeno e Samu. Técnico: Vitor Bueno.

Desfalques

Lazio

Tijanni Noslin, suspenso, está fora.

Porto

Zaidu Sanusi, Iván Marcano e Marko Grujic estão fora.

