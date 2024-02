Onde assistir a Lazio x Milan ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Italiano

Clássico abrirá a 27ª rodada do italiano, neste fim de semana; veja onde assistir, escalações prováveis e mais

Lazio e Milan se enfrentam nesta sexta-feira (1°), às 16h45 (horário de Brasília), no Stadio Olimpico, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming (confira a programação na íntegra).

Após iniciarem a temporada como favoritos para o título, o Milan hoje precisa se contentar em lutar para tentar terminar o campeonato no segundo lugar, a 16 pontos da Inter de Milão, com 69 tentos somados, mas a apenas quatro da Juventus, vice-líder. O objetivo, portanto, é tentar encurtar a distância para a Velha Senhora.

Do outro lado, a Lazio não faz campanha nada chamativa, figurando no oitavo lugar da tabela, com 40 pontos - 13 a menos que os rivais desta sexta. O objetivo da equipe é tentar chegar ao top-5, em busca de uma vaga para uma competição europeia, mas ainda precisa tirar uma vantagem considerável de seis pontos. As esperanças da equipe hoje recaem sobre a Champions League, na qual bateram o Bayern de Munique na primeira partida das oitavas de final, por 1 a 0.

Prováveis escalações

Lazio: Provedel; Marusic, Lazzari, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Alberto; Isaken, Anderson e Immobile. Técnico: Maurizio Sarri.

Milan: Maignan; Calabria, Gabbia, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Rafael Leão; Giroud. Técnico: Stefano Pioli.

Desfalques

Lazio

Nicolo Rovella e Patric (lesionados).

Milan

Tommaso Pobega e Luka Jovic (lesionados).

Quando é?

Data: sexta-feira, 1° de março de 2024

Horário: 16h45 (de Brasília)