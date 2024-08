Onde assistir a Lazio x Milan ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Italiano 2024/25

Duelo movimenta a terceira rodada da Série A italiana; veja as prováveis escalações e onde assistir no streaming

Lazio e Milan se enfrentam neste sábado (31), às 15h45 (horário de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Italiano de 2024/25. O jogo será no Estádio Olímpico de Roma e terá transmissão ao vivo pelo Disney+, serviço de streaming alinhado aos canais ESPN (clique aqui e confira a programação dos jogos do dia).

A equipe da casa chega para a partida após ser derrotada pela Udinese por 2 a 1 na rodada anterior, e quer reencontrar o caminho das vitórias que iniciou na estreia do campeonato, no triunfo por 3 a 1 sobre o Venezia. Os Biancocelesti não perderam nenhum jogo na pré-temporada e, para esta edição da Série A, querem uma colocação melhor do que o sétimo lugar de 2023/24.

Os Rossoneri ficaram com o vice do Campeonato Italiano na última temporada e querem conquistar novamente o Scudetto após dois anos. Para isso, devem reverter a situação que iniciaram esta edição da liga, já que empataram na estreia contra o Torino, em casa, por 2 a 2, e foram derrotados pelo Parma por 2 a 1 no último jogo. Agora, como visitante, a equipe tem uma missão complicada pela frente.

Mais artigos abaixo

O Milan venceu os últimos três jogos diante da Lazio, e defende um bom retrospecto nos últimos 10 confrontos diretos, triunfando em oito e perdendo em apenas dois.

Prováveis escalações

Lazio: Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli e Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella e Castrovilli; Isaksen, Castellanos e Zaccagni. Técnico: Marco Baroni.

Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic e Theo Hernández; Fofana, Reijnders e Loftus-Cheek; Pulisic, Okafor e Rafael Leão. Técnico: Paulo Fonseca.

Desfalques

Lazio

O zagueiro Mario Gila e o lateral Luca Pellegrini se recuperam de lesão e desfalcam a Lazio.

Milan

Paulo Fonseca não contará com o goleiro Marco Sportiello e o atacante Alvaro Morata para a partida. Ambos lesionados, seguem no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 31 de agosto de 2024

sábado, 31 de agosto de 2024 Horário : 15h45 (de Brasília)

: 15h45 (de Brasília) Local: Estádio Olímpico, Roma - Itália