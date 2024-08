Onde assistir a Las Palmas x Real Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Jogando fora de casa, Merengues buscam segunda vitória em La Liga; veja onde assistir

Las Palmas e Real Madrid se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 16h30 (horário de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Espanhol de 2024/25. O jogo será no Estádio de Gran Canaria, e contará com transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, serviço de streaming alinhado à emissora (clique e confira onde assistir aos jogos do dia).

Ainda sem vencer até então nesta edição de La Liga, o time da casa ficou com a segunda posição fora da zona de rebaixamento do Espanhol na temporada passada e, nesta, almeja uma colocação mais tranquila. No entanto, empatou na estreia contra o Sevilla e perdeu do Leganés no último jogo. Agora, pela frente, tem um dos maiores desafios da competição - o Real Madrid.

A equipe de Carlo Ancelotti deu início à temporada 2024/25 com o pé direito, vencendo a Supercopa da UEFA sobre a Atalanta, por 2 a 0, e estreando na liga nacional com um empate diante do Mallorca e uma vitória de 3 a 0 contra o Real Valladolid no jogo deste domingo (25). Vinícius Jr, Kylian Mbappé e companhia farão de tudo para buscar o bicampeonato espanhol e europeu.

Las Palmas e Real Madrid se encontraram duas vezes pela edição de 2023/24 de La Liga. Na ocasião, Los Blancos venceram os dois jogos, por 2 a 1 fora, e 2 a 0 no Santiago Bernabéu.

Prováveis escalações

Las Palmas: Cilessen; Park, Suárez, Mármol e Alex Muñoz; Ramírez, McKenna, Rodríguez e Javier Muñoz; Moleiro e McBurnie. Técnico: Luis Carrión.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rudiger, Militão e Fran García; Tchouaméni, Valverde e Guler; Rodrygo, Mbappé e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Desfalques

Las Palmas

Januzaj e Pejiño seguem no departamento médico e desfalcam o Las Palmas.

Real Madrid

Bellingham teve um problema muscular no treino da última sexta-feira (23) e desfalca o Real por cerca de um mês. Camavinga também se recupera de lesão no joelho, e deve retornar entre o fim de setembro e outubro.

Quando é?

Data: quinta-feira, 29 de agosto de 2024

Horário: 16h30 (de Brasília)