Onde assistir a Lanús x LDU ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2024

Argentinos conseguiram vantagem mínima no jogo de ida no Equador; veja onde assistir a volta e mais detalhes

Lanús e LDU se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 21h30 (horário de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2024. O jogo será no Estádio Ciudad de Lanús, conhecido como La Fortaleza, em Buenos Aires, e terá transmissão ao vivo e exclusiva do Paramount+ no streaming (clique aqui e confira onde assistir aos jogos do dia).

A equipe argentina chegou nas oitavas se qualificando como primeira colocada no grupo G da própria competição, se precisar dos playoffs. Com uma vitória por 2 a 1 no jogo de ida, no Equador, o Lanús pode empatar caso queira se classificar sem precisar da disputa de pênaltis. Caso perca por um gol, a vaga será decidida na marca da cal. O time está na 10ª posição no Campeonato Argentino e tem a Copa Sul-Americana como foco atual.

Enquanto isso, a LDU foi eliminada na fase de grupos da Copa Libertadores e conseguiu vaga para os playoffs da Sula, onde venceu o Always Ready, da Bolívia, por 4 a 3 no agregado. Ainda vivo na copa nacional e com 100% de aproveitamento na liga equatoriana, o time chega precisando vencer na casa do adversário para se classificar às quartas de final da competição a qual defende o troféu da última temporada.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Lanús: Nahuel Losada; Carlos Izquierdoz, Gonzalo Pérez e Brian Luciatti; Nicolás Morgantini, Dylan Aquino, Nery Dominguez, Marcelino Moreno e Braian Aguirre; Eduardo Salvio e Walter Bou. Técnico: Ricardo Zielinski.

LDU: Gonzalo Valle; José Quintero, Ricardo Ade, Richard Mina e Leonel Quiñónez; Luis Estupiñán, Ezequiel Piovi, Lisandro Alzugaray, Fernando Cornejo e Jhojan Julio; Alex Arce. Técnico: Pablo Sánchez.

Desfalques

Lanús

O Lanús tem uma série de desfalques para o jogo. Os meio-campistas Favio Alvarez, Ramiro Carrera e Raul Loaiza e os atacantes Bruno Cabrera e Leandro Diaz seguem no DM.

LDU

O goleiro Alexander Domínguez recebeu punição de seis jogos pela Conmebol após confusão nos playoffs contra o Always Ready. Já o atacante Michael Estrada sofreu uma lesão no tendão da coxa antes do jogo de ida e já não foi relacionado, devendo seguir de fora também para a volta.

Quando é?

Data: quarta-feira, 21 de agosto de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Ciudad de Lanús (La Fortaleza), Buenos Aires - Argentina