Onde assistir a Lanús x Cuiabá ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (29), no Estádio La Fortaleza; confira a transmissão e outras informações do jogo

Lanús e Cuiabá se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 19h (de Brasília), no Estádio La Fortaleza, em Buenos Aires, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+ via streaming (veja a programação completa).

Eliminado da Copa do Brasil, o Cuiabá volta suas atenções para a disputa da Sul-Americana. Na vice-liderança do Grupo G, com nove pontos, o Pantera não tem mais chances de se classificar na liderança e e vai jogar o playoff contra um time eliminado da Libertadores.

Por outro lado, o Lanús, líder do Grupo G com 13 pontos, já está garantido nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Até o momento, os argentinos estão invictos no torneio, com quatro vitórias e um empate.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Lanús: Alan Aguerre; Braian Aguirre, Ezequiel Muñoz, Abel Luciatti e Nicolás Morgantini; Raúl Loaiza, Felipe Peña Biafore e Marcelino Moreno; Favio Álvarez, Ramiro Correa e Walter Bou.

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves (Alan Empereur) e Ramon; Lucas Mineiro (G. Madruga), Denilson e Max; Clayson, Jonathan Cafú e Pitta (Eliel).

Desfalques

Lanús

Sem desfalques confirmados.

Cuiabá

Fernando Sobral será poupado, enquanto Lucas Fernandes, Rikelme, Derik e Filipe Augusto estão no DM.

Quando é?