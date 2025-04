Onde assistir a LAFC x Inter Miami ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Messi nas quartas de final da Copa dos Campeões da Concacaf 2025

Craque argentino e companhia tentam cravar vaga na semifinal do torneio; confira tudo o que você precisa saber

LAFC e Inter Miami se enfrentam na madrugada de quarta (2) para quinta-feira, às 00h30 (de Brasília), no BMO Stadium, em Los Angeles, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa dos Campeões da Concacaf 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ Premium, no streaming (veja a programação completa aqui).

O LAFC eliminou o o Columbus Crew na última fase, com um placar agregado de 4 a 2. A equipe de Steve Cherundolo, contudo, chega em má fase, somando quatro reveses nos cinco últimos compromissos. O ponto positivo é que, na Champions Cup, o time ainda não sofreu gols em casa – mas enfrentar Lionel Messi e Luis Suárez, claro, será um desafio de outro nível.

O Inter Miami, por sua vez, superou o Cavalier no confronto mais recente no torneio, por 4 a 0 na somatória dos dois jogos, chegando às quartas de final pelo segundo ano seguido. Ademais, a equipe vive ótimo momento, com apenas um tropeço nos últimos nove jogos – um empate em 2 a 2 contra o New York City, pela MLS. A expectativa da equipe será repetir o triunfo em sua última visita ao BMO Stadium, quando bateu o LAFC por 3 a 1.

Prováveis escalações

LAFC: Lloris; Palencia, Marlon, Long e Hollingshead; Delgado, Igor Jesus e Tillman; Martínez, Giroud e Bouanga. Técnico: Steve Cherundolo.

Inter Miami: Ustari; Fray, Falcon, Aviles e Jordi Alba; Picault, Redondo, Busquets e Segovia; Messi e Suárez. Técnico: Javier Mascherano.

Desfalques

LAFC

David Ruiz, Robert Taylor e Marcelo Weigandt estão no departamento médico.

Inter Miami

Sem desfalques confirmados.

Quando é?