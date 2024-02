Onde assistir a LA Galaxy x Inter Miami ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Messi na MLS

Após estreia com pé direito, Messi, Suárez e companhia buscam segunda vitória em 2024; veja todos os detalhes

LA Galaxy e Inter Miami se enfrentam neste domingo (25), às 22h30 (horário de Brasília), no Dignity Health Sports Park, em jogo válido pela 2ª rodada da MLS. A partida terá transmissão ao vivo na AppleTV (confira a programação na íntegra).

Messi e companhia estrearam na temporada da melhor maneira possível. Após uma pré-temporada "dos infernos", os comandados de Tata Martino conquistaram uma convincente vitória por 2 a 0 sobre o Real Salt Lakes e afastaram, pelo menos por ora, qualquer possibilidade de crise. Com Lionel Messi em campo, o embate também marcou a estreia de Luis Suárez com a camisa rosa.

Apesar de ser a 2ª partida do Miami no torneio, o LA Galaxy ainda fará a sua estreia. O time conta, claro, com o ex-Barcelona Riqui Puig comandando as ações de meio de campo, mas agora aposta nas chegadas de Gabriel Pec e Joseph Paintsil para construir um ataque mais letal. Angelinos iniciarão caminhada em 2024 já sob os holofotes.

Prováveis escalações

LA Galaxy: Não divulgado. Técnico: Gregg Vaney.

Inter Miami: Não divulgado. Técnico: Tata Martino.

Desfalques

LA Galaxy

Sem desfalques divulgados.

Inter Miami

Robbie Robinson, Ian Fray, Franco Negri, Facundo Farias, Corentin Jean e Benjamin Cremaschi (lesionados),

Quando é?

Data: domingo, 25 de fevereiro de 2024

Horário: 22h30 (de Brasília)